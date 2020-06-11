Краснодарский хирург-онколог получил патент на новое изобретение
Завотделением злокачественных новообразований мягких тканей Клинического онкодиспансера №1 в Краснодаре Сергей Яргунин получил патент на новое изобретение. Врач предложил новый способ улучшения оттока лимфы в подмышечной зоне. Это важный момент восстановления пациентов после операций.
- Это уже шестое изобретение, которое предложено доктором, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе минздрава Краснодарского края. - Новая разработка поможет уберечь онкобольных пациентов от риска осложнений и ускорит их выздоровление.
До этого Сергей Яргунин разработал и внедрил в краевом онкодиспансере первый в России регистр учета пациентов с меланомой кожи.
Ожидается, что новое изобретение поможет многим больным не только в Краснодарском крае, но и за его пределами.
Напомним, в эти выходные медики отметят свой профессиональный праздник. "КП" - Кубань" поздравляет людей в белых халатах!
ИСТОЧНИК KP.RU