Краснодарский хирург-онколог получил патент на новое изобретение

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:19:07+03:00

Для Сергея Яргунина - это уже шестое изобретение. Фото: минздрав Кубани

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Завотделением злокачественных новообразований мягких тканей Клинического онкодиспансера №1 в Краснодаре Сергей Яргунин получил патент на новое изобретение. Врач предложил новый способ улучшения оттока лимфы в подмышечной зоне. Это важный момент восстановления пациентов после операций.

- Это уже шестое изобретение, которое предложено доктором, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе минздрава Краснодарского края. - Новая разработка поможет уберечь онкобольных пациентов от риска осложнений и ускорит их выздоровление.

До этого Сергей Яргунин разработал и внедрил в краевом онкодиспансере первый в России регистр учета пациентов с меланомой кожи.

Ожидается, что новое изобретение поможет многим больным не только в Краснодарском крае, но и за его пределами.

Напомним, в эти выходные медики отметят свой профессиональный праздник. "КП" - Кубань" поздравляет людей в белых халатах!

ИСТОЧНИК KP.RU