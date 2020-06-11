2020-06-11T22:33:16+03:00
Происшествия

В Краснодаре без света остались почти 4 тысячи жителей

ЧП случилось около 20.30
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

ЧП случилось сегодня, 11 июня, около 20.30 в двух внутригородских округах Краснодара - Центральном и Прикубанском. Без света остались почти 4 тысячи квартир. Аварийные бригады энергетиков продолжают работу.

- Свет погас в квартирах на Леваневского, Гимназической, Ленина, Чапаева. В Прикубанском округе - Военный городок -1, улицы Дзержинского, Полевой, Авиагородок, Циолковского, Грибоедова и т.д, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара. - Ход аварийных работ контролируется депхозяйства и ТЭК.

Напомним, это уже вторая серьезная авария за последние сутки. Специалисты связывают их с увеличившейся нагрузкой на сети из-за жары.

Кроме того, в МЧС предупредили о непогоде на ближайшие два дня. В Краснодарском крае ожидаются, ливни, грозы, град и сильный ветер. Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре без света остались почти 4 тысячи жителей
Краснодарский хирург-онколог получил патент на новое изобретение
«Мы хотим работать»: Автошколы Краснодара, которые находятся на грани закрытия, организовали флешмоб
Кубанская Митрополия: по-прежнему ждем, когда власти разрешат открыть храмы для прихожан
В Геленджике начались работы по строительству очистных сооружений
В Геленджике взрыватель двух иномарок отправится в суд
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром
Энергетики перешли на усиленный режим работы в праздничные и выходные дни
РНКБ предоставил финансирование одной из крупнейших аптечных сетей федерального значения ГК «Апрель»
В Железноводске 12 июня откроют питьевые бюветы
Из Армавира и Краснодара в Крым можно будет добраться на "Ласточке"
Сбербанк увеличил объемы поддержки АПК на Юге России
Карантинные посты и патрули перебросят на границы Краснодарского края
На Кубани храмы для прихожан остаются закрытыми
Вениамин Кондратьев разрешил работу торговых центров до 3 тысяч квадратных метров
На Кубани с 13 июня открываются вещевые рынки
Вениамин Кондратьев разрешил работу музеев по предварительной записи
В Усть-Лабинске под поездом погиб 25-летний парень
Вениамин Кондратьев: вопрос об отмене карантина не стоит
Глава Роспотребнадзора Кубани: снятие ограничений не привели к росту заболевания коронавирусом
В Северском районе учреждения культуры получили новое звуковое оборудование
Вернувшись из магазина, жительница Сочи обнаружила пропажу ценностей более чем на миллион рублей
В Краснодаре обновляют спортплощадку на улице Российской
В Сочи турист потерял более 2 миллионов рублей на инвестициях в биткоины
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года увеличилось еще на 80 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11 июня 2020 года: среди заболевших 6-летний ребенок
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России