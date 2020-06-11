В Краснодаре без света остались почти 4 тысячи жителей

11 Июнь 2020 2020-06-11T22:33:16+03:00

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ЧП случилось сегодня, 11 июня, около 20.30 в двух внутригородских округах Краснодара - Центральном и Прикубанском. Без света остались почти 4 тысячи квартир. Аварийные бригады энергетиков продолжают работу.

- Свет погас в квартирах на Леваневского, Гимназической, Ленина, Чапаева. В Прикубанском округе - Военный городок -1, улицы Дзержинского, Полевой, Авиагородок, Циолковского, Грибоедова и т.д, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара. - Ход аварийных работ контролируется депхозяйства и ТЭК.

Напомним, это уже вторая серьезная авария за последние сутки. Специалисты связывают их с увеличившейся нагрузкой на сети из-за жары.

Кроме того, в МЧС предупредили о непогоде на ближайшие два дня. В Краснодарском крае ожидаются, ливни, грозы, град и сильный ветер. Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU