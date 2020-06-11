Больница в Армавире закрылась на карантин
Городская больница Армавира с 10 июня находится на карантине. Здесь выявили очаг коронавируса. На 14-дневной самоизоляции остались 27 медработников и 79 пациентов. Все это время в лечебном учреждении будут проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия.
- Медики полностью обеспечены средствами спецзащиты, для них организовано трехразовое питание и чистая зона для отдыха, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Выписка из больницы по истечении карантина для пациентов будет возможна только после получения двух отрицательных анализов на COVID-19. Но даже в этом случае их продолжат наблюдать амбулаторно. Медиков же, которые сейчас находятся в очаге заражения, отправят на самоизоляцию.
Ожидается, что после карантина больница вернется к привычной жизни.
Напомним, хирург-онколог из краевого онкодиспансера Сергей Яргунин запатентовал новое изобретение. Оно уже шестое на счету краснодарского доктора.
ИСТОЧНИК KP.RU