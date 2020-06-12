Погода в Краснодарском крае на 12, 13 и 14 июня: будет дождливо, пасмурно и хмуро

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:10:29+03:00

Рассказываем о том, какая будет погода в Краснодарском крае 12, 13 и 14 июня 2020. Фото: Виталий КАРНАУХ

Рассказываем о том, какая будет погода в Краснодарском крае 12, 13 и 14 июня 2020

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«Комсомольская правда» готова рассказать своим читателям о том, какая ожидает жителей и гостей региона погода в Краснодарском крае 12, 13 и 14 июня 2020 года. Предупредим сразу – на отдых на природе можно не рассчитывать, так как все эти дни будут лить дожди.

12 июня в центральной части Краснодарского края синоптики прогнозируют дожди, вероятность осадков – 72%. Температура воздуха опустится (по сравнению с днем ранее) до 29 градусов, скорость легкого ветерка составит 2 м/с.

На Черноморском побережье Гидрометцентр также прогнозирует дожди, но с уже меньшей вероятностью – около 60%. 12 июня в Анапе будет не по-летнему холодно – там столбики термометров опустятся до23 градусов тепла. В Геленджике воздух прогреется до плюс 24, в Новороссийске ожидается до плюс 25. В северо-западной части Кубани осадки не прогнозируются. Так Ейск останется сухим, температура воздуха составит +29.

В субботу, 13 июня, по сообщениям синоптиков, мало что изменится. В центральной части региона прогнозируют по-прежнему дожди с большой вероятностью, температура составит плюс 26 градусов. А вот на Черноморском побережье осадков не будет. Правда, облачная погода и температура в 23 градуса все же заставит накинуть на анапчан легкие кофточки. В Геленджике в субботу, 13 июня, синоптики прогнозируют дождь при температуре +24. В Новороссийске также стоит ожидать осадки. В западных и северо-западных частях края будут дожди.

Ну и, наконец , в воскресенье, 14 июня, дожди регион немного попустят. Так, в центре Кубани вероятность осадков нулевая. А столбики термометров поднимутся до 27 тепла. В Анапе прогнозируют переменную облачность – вероятность дождя 73%. Температура не изменится. Геленджик также ожидает переменная погода – от солнца к дождю, который, по сообщению синоптиков, все же будет. В Новороссийске также возможны осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU