Вениамин Кондратьев: Мы – люди разных национальностей и конфессий – делаем наш край крепким и могущественным

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:33:11+03:00

В День России в крае пройдут около 40 акций в онлайн-режиме.

Изменить размер текста: A A

Вениамин Кондратьев отметил, что День России призывает сплотиться всех жителей региона и страны. Он напоминает о незыблемых принципах патриотизма, на котором построено наше государство.

В своем поздравлении губернатор сказал, что в российской истории были разные вехи, но с какими бы трудностями не столкнулся русский народ, сила его духа оказывалась всегда сильнее.

- Мы гордимся трудовыми и ратными подвигами наших предков. И сегодня мы продолжаем дело отцов и дедов – бережем и защищаем наше Отечество. Именно мы – люди разных возрастов, национальностей, конфессий, проживающие в мире и согласии – делаем нашу родную Кубань, всю страну крепкой и могущественной, - говорится в поздравлении.

Кондратьев заявил, что последнее время стало для нас еще одной проверкой на прочность, и ее Кубань выдержала. Он поблагодарил всех кубанцев за терпение и готовность объединить усилия перед общей бедой.

Напомним, в День России в крае пройдут около 40 акций в онлайн-режиме. Например, уже стартовал флешмоб «Окна России». Для этого нужно раскрасить окно своего дома под тематику праздника и выложить в соцсети с хештегом #ОкнаРоссии

ИСТОЧНИК KP.RU