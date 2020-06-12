Кубанским медикам вручат 12 тысяч компьютеров

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:02:41+03:00

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По нацпроекту «Здравоохранение» кубанский минздрав приобретет около 12 тысяч компьютеров для 196 больниц края. Аукцион за счет краевой и федеральной казны уже объявлен.

Оборудование приобретут в рамках краевого проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения».

- Компьютеры получит младший медперсонал, врачи, узкие специалисты, врачи функциональной диагностики, - говорят в минздраве региона, отмечая, что с помощью компьютеров персонал сможет работать в современных информационных системах.

Как заявили в пресс-службе кубанской администрации, в настоящее время все больницы, которые оказывают первую медицинскую помощь больным, уже работают в формате информационной системы. Кроме того, в скором времени данные из медицинских карт перенесут в эту систему, что позволит врачам в один клик узнать все данные о пациенте.

- Конечно, все личные данные людей будут надежно защищены законом, - заключили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU