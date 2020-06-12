2020-06-12T13:55:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: умерли пенсионеры, которым было за 70

В Новороссийске и Тихорецке скончались пациенты с диагнозом коронавирус
Виталий КАРНАУХ
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Всего в регионе 49 летальных исходов.Всего в регионе 49 летальных исходов.
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В Краснодарском крае медики борются за жизни пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией нового вида. В регионе развернуты специализированные госпитали по борьбе с ковидом. Большинству удается вылечиться, таких в крае из 4815-ти заразившихся – 361. Но, к сожалению, есть и случаи летальных исходов, хоть они и редки.

Так, по сообщению оперативного штаба Краснодарского края, за последний сутки на Кубани от коронавируса скончались два пенсионера. 77-летний житель Новороссийска заболел 16 мая, у него повысилась температура, стал кашлять. За медицинской помощью обратился спустя несколько дней и сразу был госпитализирован в местную инфекционку. Там у него подтвердился диагноз. Лечение проходило тяжело на фоне внебольничной вирусной пневмонии. С 31 марта мужчина находился на аппарате ИВЛ. Сегодня стало известно, что он скончался.

Печальная весть пришла и из Тихорецкого района. Там в ЦРБ умер 72-летний пенсионер из Белоглинского района. К медикам с симптомами коронавируса он обратился 4 июня. КТ показала двухстороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус дал положительный результат. С 7 июня мужчина находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.

Таким образом, всего в регионе 49 летальных исходов. Напомним, за последние сутки в крае зарегистрировали еще 80 новых случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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