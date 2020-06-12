Температура воды в Черном море 12 июня 2020: теплее всего в Новороссийске, холоднее – в Анапе

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:25:32+03:00

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В Краснодарском крае с наступлением пришла аномальная жара – отметки на градусниках в некоторых городах показывают температуры в 35-36 тепла. Конечно, вместе с воздухом прогревается и вода. «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывает туристам о том, какая температура воды в Черном море.

Самую высокую отметку на водном термометре показали Новороссийск и Кабардинка – там зафиксировано 21,9 градусов. Затем – Благовещенская, там вода прогрелась до +21,6. Далее – побережье Сочи – Адлер, Шепси, Лазаревское, Дагомыс – там температура воды колеблется от 21,3 до 21,4 градусов.

В Новомихайловском, Геленджике, Архипо-Осиповке сейчас тоже хорошо – от 20,8 до 21,3 тепла. А вот самая холодная вода – у побережья Анапы. На самом курорте, а также в Сукко и Витязево водные термометры показывают 20,8 тепла.

А вот на побережье Азовского моря теплее, чем у Черного. Так, в Приморско-Ахтарске вода прогрелась до 24,7 градусов. В Ачуево – 22, в Темрюке – 22,8.

Температурная карта. Фото: pogoda.turtella.ru

ИСТОЧНИК KP.RU