В Краснодаре с 12 июня заработали 10 фонтанов
В 2020 году с учетом эпидемиологических карантинных ограничений фонтаны в Краснодаре запустили с задержкой – на месяц позже обычного. Чаши фонтанов уже приготовили к запуску – очистили и подремонтировали, а также провели другие расконсервационные работы.
Фонтан в сквере им. маршала Жукова.
Сегодня, в День России, в краевой столице заработали 10 муниципальных фонтанов в разных микрорайонах города:
— на Главной городской площади;
— на Казачьей площади перед Законодательным Собранием Краснодарского края;
— на Бульваре Платановом в Юбилейный микрорайоне;
— возле Дома Книги;
— возле кинотеатра «Аврора»;
— возле монумента святой Екатерине — Великомученице;
— в сквере им. маршала Жукова;
— в парке «Городской Сад»;
— в сквере «Дружбы народов»;
— в сквере «Фестивальном».
Фонтан на Главной городской площади.
В пресс-службе администрации Краснодара заявили, что работать фонтаны будут работать с понедельника по четверг с 10 утра до 22:00 вечера, а в пятницу и выходные дни – с десяти утра до одиннадцати вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU