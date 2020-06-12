2020-06-12T16:58:04+03:00
Общество

В Краснодаре с 12 июня заработали 10 фонтанов

А закроют их поздней осенью
Виталий КАРНАУХ
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Фонтан на Казачьей площади перед Законодательным Собранием Краснодарского края.Фонтан на Казачьей площади перед Законодательным Собранием Краснодарского края.
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В 2020 году с учетом эпидемиологических карантинных ограничений фонтаны в Краснодаре запустили с задержкой – на месяц позже обычного. Чаши фонтанов уже приготовили к запуску – очистили и подремонтировали, а также провели другие расконсервационные работы.

Фонтан в сквере им. маршала Жукова.

Фонтан в сквере им. маршала Жукова.

Сегодня, в День России, в краевой столице заработали 10 муниципальных фонтанов в разных микрорайонах города:

— на Главной городской площади;

— на Казачьей площади перед Законодательным Собранием Краснодарского края;

— на Бульваре Платановом в Юбилейный микрорайоне;

— возле Дома Книги;

— возле кинотеатра «Аврора»;

— возле монумента святой Екатерине — Великомученице;

— в сквере им. маршала Жукова;

— в парке «Городской Сад»;

— в сквере «Дружбы народов»;

— в сквере «Фестивальном».

Фонтан на Главной городской площади.

Фонтан на Главной городской площади.

В пресс-службе администрации Краснодара заявили, что работать фонтаны будут работать с понедельника по четверг с 10 утра до 22:00 вечера, а в пятницу и выходные дни – с десяти утра до одиннадцати вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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