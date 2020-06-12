2020-06-12T17:28:07+03:00
Общество

Два новых трамвая из новой партии доставят в Краснодар через два дня

Всего в этом году в город поставят 32 односекционных трамвая
Виталий КАРНАУХ
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Два новых трамвая из новой партии доставят в Краснодар через два дня. Фото: пресс-служба мэрии.Два новых трамвая из новой партии доставят в Краснодар через два дня. Фото: пресс-служба мэрии.
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Первые два из тридцати двух вагонов отправили сегодня из Усть-Катава, что под Челябинском. На специальных автоплатформах они преодолеют больше двух тысяч километров и прибудут в Краснодар уже через пару дней.

- Теперь смело заявляю: стартовал еще один важный для нас этап обновления трамвайного парка, - заявил мэр города Евгений Первышов, отмечая, что завод, несмотря на пандемию, ни на день не прекратил свою работу и выполняет обязательства перед краснодарцами. – В этом году мы удвоим количество новых трамваев на линии.

Два новых трамвая из новой партии доставят в Краснодар через два дня. Фото: пресс-служба мэрии.

Два новых трамвая из новой партии доставят в Краснодар через два дня. Фото: пресс-служба мэрии.

Градоначальник отметил, что односекционные трамваи будут удобными в любую погоду – и в холод, и в жару. Так, теперь в салонах водителей будет более мощное отопление, каркасы сидений сделают не из металла, а из термопластика, в салоне будет кондиционер, будет также работать адресная система открытия дверей, радиоинформатор для инвалидов по зрению. Ожидается, что в салонах новых трамваев также будут розетки и USB-разъемы для зарядки техники.

Два новых трамвая из новой партии доставят в Краснодар через два дня. Фото: пресс-служба мэрии.

Два новых трамвая из новой партии доставят в Краснодар через два дня. Фото: пресс-служба мэрии.

К слову, обновление состава идет при личной поддержке губернатора, по его решению на это дело из краевой казны направили 3 млрд рублей – на трехлетнюю с 2019 по 2021 программу обновления трамвайного парка города Краснодара. Это самый масштабный проект за последние полвека, за год на линии вышли уже 35 новых трамваев. В этом году планируется приобретение еще 32-х, в следующем – еще тридцати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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