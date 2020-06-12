Пять трамваев в Краснодаре изменят движение из-за ремонта путей

12 Июнь 2020 2020-06-12T19:19:28+03:00

С 15 по 18 июня они будут ходить по новому графику и маршруту

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В Краснодаре 15 июня приступят к ремонту трамвайных путей на перекрестке улиц Горького и Октябрьской. В связи с этим мэрия города объявила о том, что пять трамваев изменят движение – три будут ходить по другому маршруту, а еще два – по новому графику.

В частности, отмечается, что последний трамвай №2 от улицы Декабристов будет отправляться в 22:00, а от Индустриальной в 21:54.

Трамвай №6 после 21:40 будет ехать из мкр. Юбилейного через Кооперативный рынок до кончено «Улица Индустриальная». Крайние вечерние рейсы будут отправляться из Юбилейного в 21:21, от улицы Димитрова в 22:20.

Трамвай №7 – крайние составы после 21:50 от Западного депо будут ехать через Кооперативный рынок до вокзала «Краснодар-1». Последние вагоны от депо поедут в 21:34, от Димитрова в 22:09.

Трамвай №11 – на последних вагонах краснодарцы смогут уехать из Юбилейного в 22:05, от вокзала «Краснодар-1» в 22:44.

Трамвай №21 – последние вагоны этого маршрута после 21:50 из Юбилейного пойдут через Кооперативный рынок до конечной «Улица Индустриальная». Из Юбилейного последний трамвай поедет в 21:36, от Солнечной в 22:33.

ИСТОЧНИК KP.RU