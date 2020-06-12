2020-06-12T19:32:04+03:00
Общество

Карантин ослабили, Красную – открыли: главную улицу Краснодара снова сделали пешеходной в выходные дни

Уже сегодня жители города смогут пройти по «бульвару выходного дня»
Виталий КАРНАУХ
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К слову, и дальше Красную будут перекрывать в выходные дни.К слову, и дальше Красную будут перекрывать в выходные дни.
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С 12 июня главная улица кубанской столицы – Красная – официально вернулась в прежний режим пешеходного бульвара в выходные дни. Это означает, что вечером краснодарцы смогут пройти по широкой дороге, перекрытой для движения автотранспорта вазонами с деревьями.

- Традиционно будет запрещено проехать на машинах от улицы Длинной до площади им. Пушкина, - заявили в мэрии города.

К слову, и дальше Красную будут перекрывать в выходные дни. То есть все будет ровно так, как было до введения ограничительных мер. Однако в мэрии уточняют, что если эпидситуация ухудшится, это общественное место придется закрыть.

А пока – с соблюдением социальной дистанции – на Красной ждут с восьми вечера каждой пятницы и до полуночи воскресенья. Возможно, стоит предостеречь жителей и гостей города в том, что на Кубани объявлена непогода и в ближайшие часы, а, возможно, и дни пройти по Красной не получится из-за дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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