Карантин ослабили, Красную – открыли: главную улицу Краснодара снова сделали пешеходной в выходные дни
С 12 июня главная улица кубанской столицы – Красная – официально вернулась в прежний режим пешеходного бульвара в выходные дни. Это означает, что вечером краснодарцы смогут пройти по широкой дороге, перекрытой для движения автотранспорта вазонами с деревьями.
- Традиционно будет запрещено проехать на машинах от улицы Длинной до площади им. Пушкина, - заявили в мэрии города.
К слову, и дальше Красную будут перекрывать в выходные дни. То есть все будет ровно так, как было до введения ограничительных мер. Однако в мэрии уточняют, что если эпидситуация ухудшится, это общественное место придется закрыть.
А пока – с соблюдением социальной дистанции – на Красной ждут с восьми вечера каждой пятницы и до полуночи воскресенья. Возможно, стоит предостеречь жителей и гостей города в том, что на Кубани объявлена непогода и в ближайшие часы, а, возможно, и дни пройти по Красной не получится из-за дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU