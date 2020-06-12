В департаменте образования Краснодара просят не атаковать МФЦ в первый день приема документов

12 Июнь 2020 2020-06-12T19:42:33+03:00

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С 15 июня краснодарские МФЦ открывают свои двери для граждан, которые планируют подавать документы для зачисления детей в детские сады города. Как отмечают в мэрии, вся процедура продолжится до 15 августа, в связи с этим родителей просят не толпиться в первый день приема. Это небезопасно в условиях распространения коронавируса.

- Мы понимаем, что родители в первый же день начала приема заявлений захотят подать все документы. Но в этом нет необходимости, поскольку комиссии начинают комплектовать детсады с 6 июля, - отмечают в департаменте образования.

Там же добавили, что дата приема заявления никаким образом не влияет на принятие решения о зачислении ребенка в тот или иной детский сад. По их словам, это зависит от дат постановки ребёнка на учёт и наличия льгот у семьи на первоочередное или внеочередное определение.

Кроме того, всех, кто придет в МФЦ в понедельник, просят соблюдать дистанцию и иметь при себе защитную маску.

ИСТОЧНИК KP.RU