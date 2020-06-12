Град размером с голубиное яйцо атаковал города Кубани

12 Июнь 2020 2020-06-12T20:23:17+03:00

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В выходные дни на этой недели в Краснодарском крае синоптики прогнозировали непогоду. Вместе с дождем в некоторых населенных пунктах региона выпал град различного размера. Например, жители Кореновска засняли на камеры своих мобильных телефонов ледяной дождь размером с голубиное яйцо. Громкий стук по крышам домов, машинам услышали тысячи жителей Краснодарского края.

Град размером с семечку срывался и в Тимашевском районе. Правда, он тут же таял. А вот в Кореновске после удара о землю градины пролежали еще несколько минут.

Град размером с голубиное яйцо выпал на Кубани 12 июня.Видео: Туподар

Напомним, пришедшая на Кубань жара сменилась на непогоду, которая продержится до конца этой недели. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют высокую вероятность выпадения осадков. Ну, а в понедельник капризы природы закончатся и регион вновь зальют своей жарой солнечные лучи.

ИСТОЧНИК KP.RU