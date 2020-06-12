2020-06-12T20:23:17+03:00
Общество

Град размером с голубиное яйцо атаковал города Кубани

Жители региона сняли явление на видео
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Град размером с голубиное яйцо атаковал города Кубани.Град размером с голубиное яйцо атаковал города Кубани.Фото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

В выходные дни на этой недели в Краснодарском крае синоптики прогнозировали непогоду. Вместе с дождем в некоторых населенных пунктах региона выпал град различного размера. Например, жители Кореновска засняли на камеры своих мобильных телефонов ледяной дождь размером с голубиное яйцо. Громкий стук по крышам домов, машинам услышали тысячи жителей Краснодарского края.

Град размером с семечку срывался и в Тимашевском районе. Правда, он тут же таял. А вот в Кореновске после удара о землю градины пролежали еще несколько минут.

Град размером с голубиное яйцо выпал на Кубани 12 июня.Видео: Туподар

Напомним, пришедшая на Кубань жара сменилась на непогоду, которая продержится до конца этой недели. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют высокую вероятность выпадения осадков. Ну, а в понедельник капризы природы закончатся и регион вновь зальют своей жарой солнечные лучи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель «Газели» погиб под Темрюком, столкнувшись с фурой
Град размером с голубиное яйцо атаковал города Кубани
В Кущевской десятиклассник спас прохожего, на которого напал преступник
В департаменте образования Краснодара просят не атаковать МФЦ в первый день приема документов
Карантин ослабили, Красную – открыли: главную улицу Краснодара снова сделали пешеходной в выходные дни
Пять трамваев в Краснодаре изменят движение из-за ремонта путей
Два новых трамвая из новой партии доставят в Краснодар через два дня
В Краснодаре с 12 июня заработали 10 фонтанов
Температура воды в Черном море 12 июня 2020: теплее всего в Новороссийске, холоднее – в Анапе
Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: умерли пенсионеры, которым было за 70
Кубанским медикам вручат 12 тысяч компьютеров
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 12 июня 2020 года: заболел почти столетний пенсионер
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 июня 2020 года увеличилось еще на 80 человек
В Новороссийске всего лишь двум пляжам разрешили работать
Вениамин Кондратьев: Мы – люди разных национальностей и конфессий – делаем наш край крепким и могущественным
Погода в Краснодарском крае на 12, 13 и 14 июня: будет дождливо, пасмурно и хмуро
Больница в Армавире закрылась на карантин
В Краснодаре без света остались почти 4 тысячи жителей
Краснодарский хирург-онколог получил патент на новое изобретение
«Мы хотим работать»: Автошколы Краснодара, которые находятся на грани закрытия, организовали флешмоб
Кубанская Митрополия: по-прежнему ждем, когда власти разрешат открыть храмы для прихожан
В Геленджике начались работы по строительству очистных сооружений
В Геленджике взрыватель двух иномарок отправится в суд
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром