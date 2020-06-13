13 Июнь 2020 2020-06-13T08:22:41+03:00

В Сочи прогнозируют сильные дожди с грозой. Фото: Юлия БАРАНОВА

Спасатели рекомендуют жителям и туристам быть бдительными

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В горном кластере Сочи в течение дня 13 июня ожидается гроза и дождь. Местами прогнозируют очень интенсивные осадки.

- Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта быть бдительными, соблюдать все необходимые меры предосторожности, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Представитель пресс-службы напомнила, что в случае происшествий необходимо звонить по телефону 112.

Как сообщалось ранее, в центральной части Краснодарского края на 13 июня прогнозируют дожди с большой вероятностью, температура составит плюс 26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU