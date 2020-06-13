Парки развлечений Сочи возобновили свою работу после снятия ограничений
В Сочи после ослабления ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, открылись парки развлечений и прогулочные площадки.
- В прогулочном режиме возобновили работу «Сочи Парк» и Скайпарк. 15 июня курорт «Красная Поляна» запускает сноупарк в дополнение к уже работающим байк-парку и скейт-парку, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Представитель пресс-службы обратила внимание, что открытие всей инфраструктуры развлечений Сочи возможно только при строгом соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра и других требований Роспотребнадзора.
Напомним, что глава региона Вениамин Кондратьев отменил пропускную систему в Краснодарском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU
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