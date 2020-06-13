13 Июнь 2020 2020-06-13T09:35:08+03:00

Парки развлечений Сочи возобновили свою работу после снятия ограничений. Фото пресс-службы Скайпарка

В ближайшее время на курорте запустят сноупарк

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В Сочи после ослабления ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, открылись парки развлечений и прогулочные площадки.

- В прогулочном режиме возобновили работу «Сочи Парк» и Скайпарк. 15 июня курорт «Красная Поляна» запускает сноупарк в дополнение к уже работающим байк-парку и скейт-парку, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что открытие всей инфраструктуры развлечений Сочи возможно только при строгом соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра и других требований Роспотребнадзора.

Напомним, что глава региона Вениамин Кондратьев отменил пропускную систему в Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU