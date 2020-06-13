В Сочи произошло загрязнение нефтепродуктами реки Иры
По данному факту полиция проводит проверку
В Сочи произошло загрязнение нефтепродуктами реки Иры.Фото: Юлия БАРАНОВА
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В Сочи местные жители зафиксировали загрязнение нефтепродуктами реки Иры, которая протекает в Лазаревском районе. Группа инициативных граждан обратилась в полицию.
- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Кроме того, по факту загрязнения проводит проверку Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU