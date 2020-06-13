В Сочи произошло загрязнение нефтепродуктами реки Иры

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:16:16+03:00

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В Сочи местные жители зафиксировали загрязнение нефтепродуктами реки Иры, которая протекает в Лазаревском районе. Группа инициативных граждан обратилась в полицию.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, по факту загрязнения проводит проверку Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU