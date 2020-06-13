Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 13 июня 2020 года увеличилось на 78 человек
Делимся последними новостями о ситуации с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае. По данным регионального оперштаба, утром 13 июня в регионе число заболевших новой заразой увеличилось еще на 78 человек. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом Краснодарском крае 4893 человека, в том числе – 323 малолетних пациентов. 3642 человека вылечились и выписаны из больниц.
Всего Краснодарском крае зафиксировано 50 смертельных случаев с подтвержденным диагнозом.
В целом по России 13 июня выявили еще 8706 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 в нашей стране зарегистрировано 520 129 заболевших, из них выздоровели 274 641 человек (5 271 за последние сутки), 6 829 скончались (114 за последние 24 часа).
Напомним, что 12 июня, в Краснодарском крае число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось еще на 80 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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