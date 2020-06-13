2020-06-13T12:31:02+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 13 июня 2020 года: заболели восемь детей, среди которых три ребенка до двух лет

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 13 июня 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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Среди заболевших восемь детей. Фото: архив КПСреди заболевших восемь детей. Фото: архив КП
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Делимся последней информацией о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на 13 июня. Как сообщалось ранее, 13 июня в регионе число заболевших увеличилось на 78 человек.

Оперативный штаб региона информирует, что 17 новых случаев выявлено в Краснодаре.

В Анапе и Выселковском районе – по семь. В Белореченском районе зафиксировано пять заболевших, в Сочи и Тихорецком районе – по четыре. По три заболевших в Красноармейском, Северском, Крымском районах. По два – в Геленджике, Кущевском, Апшеронском, Отрадненском, Усть-Лабинском районах. В Новороссийске, Туапсе, Темрюкском, Кавказском, Новопокровском, Курганинском, Калининском, Гулькевичском, Белоглинском, Абинском, Крыловском, Кореновском, Каневском, Новокубанском, Павловском районах зарегистрировано по одному заболевшему.

Среди тех, кто подхватил новую заразу - восемь детей. Это малыши до 2 лет в Апшеронске, Краснодаре и Сочи. В Анапе, Северском районе и Выселках инфекция выявлена у детей от 5 до 10 лет.

- В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в кубанских больницах лежат 16 пациентов. С начала пандемии с ИВЛ снято 112 человек с коронавирусом, – обратили внимание в министерстве здравоохранения региона.

Таким образом, всего в Краснодарском каре с начала пандемии подтвержден короанвиурс у 4893 человек, 3642 из них уже выписаны из медицинских учреждений. В целом в регионе зафиксировано 50 летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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