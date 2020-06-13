Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: умерла 31-летняя жительница Краснодара
В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом. 31-летняя местная жительница скончалась в специализированной клинической инфекционной больнице.
- Месяц назад у женщины появились жалобы на одышку, редкий сухой кашель, периодические подъемы температуры тела, ознобы, тахикардию, скачки давления, - оперативный штаб Краснодарского края.
За медицинской помощью больная не обращалась. Но 31 мая ее состояние резко ухудшилось и пациентку госпитализировали в горбольницу №3. У женщины диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию и коронавирусную инфекцию.
Ее положили в отделение реанимации и интенсивной терапии СКИБ, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось.
Как сообщалось ранее, 12 июня от коронавируса в Краснодарском крае умерли пенсионеры, которым было за 70 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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