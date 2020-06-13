Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: умерла 31-летняя жительница Краснодара

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:10:35+03:00

В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом. Фото: архив КП

У женщины диагностировали двухстороннюю пневмонию и подтвердили COVID-19

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В Краснодаре умерла пациентка с коронавирусом. 31-летняя местная жительница скончалась в специализированной клинической инфекционной больнице.

- Месяц назад у женщины появились жалобы на одышку, редкий сухой кашель, периодические подъемы температуры тела, ознобы, тахикардию, скачки давления, - оперативный штаб Краснодарского края.

За медицинской помощью больная не обращалась. Но 31 мая ее состояние резко ухудшилось и пациентку госпитализировали в горбольницу №3. У женщины диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию и коронавирусную инфекцию.

Ее положили в отделение реанимации и интенсивной терапии СКИБ, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось.

Как сообщалось ранее, 12 июня от коронавируса в Краснодарском крае умерли пенсионеры, которым было за 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU