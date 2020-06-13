2020-06-13T13:20:45+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 13 июня 2020: в Новороссийске уже выше 22 градусов, в Сочи – 21,5

Рассказываем, какой будет температура Черного моря 13 июня 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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У берегов Большого Сочи морская вода 21,5 градуса.У берегов Большого Сочи морская вода 21,5 градуса.Фото: Юлия БАРАНОВА
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В Краснодарском крае включили лето. Правда, праздничные выходные местами выдались пасмурными и дождливыми. Но все равно, морская вода постепенно продолжает нагреваться. «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывает тем, кто собирается на курорты Кубани, какая температура воды в Черном и Азовском море.

Пальма первенства сегодня у Новороссийска – здесь температура морской воды поднялась до 22,1 градуса. Правда, в городе разрешили работать всего лишь двум пляжам.

Всего на шесть десятых ниже температура воды у берегов Большого Сочи - 21,5 градуса от Лазаревского до Хосты. А в Адлере еще капельку теплее - 21,6 градуса. Такая же температура и в Шепси.

Почти не отстает от Сочи Анапа. Здесь морская вода прогрелась до 21,4 градуса. В Сукко - 21,3, в Витязево - 21,7.

В Геленджике отдыхающие с удовольствием купаются в 21,6 градуса, в Благовещенской – в 21,9.

Как всегда, на побережье Азовского моря теплее, чем у Черного. Так, в Приморско-Ахтарске вода прогрелась до 24,6 градусов. В Ачуево – 22,1, в Темрюке – до 22,8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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