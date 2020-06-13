2020-06-13T14:04:56+03:00
Общество

В Юбилейном микрорайоне Краснодара изменят схему движения автотранспорта

Это будет сделано в районе проспекта Чекистов и Платанового Бульвара
Юлия БАРАНОВА
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В районе проспекта Чекистов и Платанового Бульвара изменят схему движения транспорта. Фото пресс-службы администрации КраснодараВ районе проспекта Чекистов и Платанового Бульвара изменят схему движения транспорта. Фото пресс-службы администрации Краснодара
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В Юбилейном микрорайоне Краснодара заработает новая схема организации дорожного движения. Нововведения стартуют с 27 июня.

- Раньше движение по Платановому Бульвару шло по двум сторонам улицы против часовой стрелки. По новой схеме – в обратном направлении, по часовой стрелке, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Это даст возможность водителям оперативнее выезжать на магистральную улицу — проспект Чекистов, где будет перенесен разворот и открыт троллейбусный переезд.

Напомним, что сейчас на проспекте Чекистов ведутся ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт намечено завершить в первый месяц лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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