В Юбилейном микрорайоне Краснодара изменят схему движения автотранспорта

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:04:56+03:00

Это будет сделано в районе проспекта Чекистов и Платанового Бульвара

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В Юбилейном микрорайоне Краснодара заработает новая схема организации дорожного движения. Нововведения стартуют с 27 июня.

- Раньше движение по Платановому Бульвару шло по двум сторонам улицы против часовой стрелки. По новой схеме – в обратном направлении, по часовой стрелке, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Это даст возможность водителям оперативнее выезжать на магистральную улицу — проспект Чекистов, где будет перенесен разворот и открыт троллейбусный переезд.

Напомним, что сейчас на проспекте Чекистов ведутся ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт намечено завершить в первый месяц лета.

ИСТОЧНИК KP.RU