В Юбилейном микрорайоне Краснодара изменят схему движения автотранспорта
В Юбилейном микрорайоне Краснодара заработает новая схема организации дорожного движения. Нововведения стартуют с 27 июня.
- Раньше движение по Платановому Бульвару шло по двум сторонам улицы против часовой стрелки. По новой схеме – в обратном направлении, по часовой стрелке, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Это даст возможность водителям оперативнее выезжать на магистральную улицу — проспект Чекистов, где будет перенесен разворот и открыт троллейбусный переезд.
Напомним, что сейчас на проспекте Чекистов ведутся ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт намечено завершить в первый месяц лета.
ИСТОЧНИК KP.RU