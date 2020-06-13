В Краснодаре произошла авария на электроподстанции
Около 28,5 тысяч краснодарцев оставались без света в течение трех часов
В Краснодаре произошла авария на электроподстанции. Фото пресс-службы мэрии краевого центра
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В Краснодаре произошла авария на подстанции «Западная-2». Свет в домах жителей погас 13 июня примерно в 11 часов утра.
Без электричества в течение трех часов оставались дома краснодарцев в Западном и Прикубанском округах.
- В зону отключения попали дома в Юбилейном микрорайоне: улиц имени Толбухина и Калинина, Красных Партизан, Славянской. Это около 28,5 тысяч жителей, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
На ликвидацию аварии специалистам хватило трех часов.
ИСТОЧНИК KP.RU