13 Июнь 2020 2020-06-13T16:56:41+03:00

Врачей и волонтеров изобразили на граффити в Краснодаре. Фото пресс-службы «Молодежки ОНФ»

Это сделано в знак благодарности медикам, которые борются с коронавирусом

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В столице Кубани участники «Молодежки ОНФ» создали граффити. Вместе с

художниками они изобразили врачей и волонтеров на стене одного из корпусов краевой клинической больницы №2.

- Этим граффити мы выражаем благодарность всем, кто помогал больным или ухаживал за стариками во время карантина, - рассказала участник команды «Молодежки ОНФ» Краснодарского края Мария Кравченко.

Она напомнила, что во время пандемии члены «Молодёжки ОНФ» участвовали в акции «Довези врача».

Аналогичные изображения появились в Чечне, Дагестане и Башкортостане, Мурманской области и Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU