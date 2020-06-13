Врачей и волонтеров изобразили на граффити в Краснодаре
В столице Кубани участники «Молодежки ОНФ» создали граффити. Вместе с
художниками они изобразили врачей и волонтеров на стене одного из корпусов краевой клинической больницы №2.
- Этим граффити мы выражаем благодарность всем, кто помогал больным или ухаживал за стариками во время карантина, - рассказала участник команды «Молодежки ОНФ» Краснодарского края Мария Кравченко.
Она напомнила, что во время пандемии члены «Молодёжки ОНФ» участвовали в акции «Довези врача».
Аналогичные изображения появились в Чечне, Дагестане и Башкортостане, Мурманской области и Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU
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