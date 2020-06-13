2020-06-13T17:53:55+03:00
Общество

ФК «Сочи» объявил о подорожании билетов на матчи оригинальным роликом

Болельщики оценили чувство юмора любимой команды
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
ФК «Сочи» объявил о подорожании билетов на матчи оригинальным роликом. Фото: официальная страница клуба в инстаграмФК «Сочи» объявил о подорожании билетов на матчи оригинальным роликом. Фото: официальная страница клуба в инстаграм
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Сочи» оригинально объявил о подорожании билетов на матчи. По новым тарифам их стоимость начинается от 800 рублей. На фоне неистово кричащего сурка поясняется, что билеты стали дороже, но зато они есть.

- Ближайший матч состоится на стадионе «Фишт» 19 июня. Футболисты сочинского клуба встретятся с командой «Ростов» в 20:00, - сообщили в пресс-службе стадиона «Фишт».

Представитель пресс-службы обратила внимание, что болельщики должны будут выполнять требования Роспотребнадзора, в числе которых соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. При входе зрителям будут измерять температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе полицейские застрелили грабителя при задержании
ФК «Сочи» объявил о подорожании билетов на матчи оригинальным роликом
Врачей и волонтеров изобразили на граффити в Краснодаре
В Краснодаре произошла авария на электроподстанции
В Юбилейном микрорайоне Краснодара изменят схему движения автотранспорта
Температура воды в Черном море 13 июня 2020: в Новороссийске уже выше 22 градусов, в Сочи – 21,5
Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: умерла 31-летняя жительница Краснодара
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 13 июня 2020 года: заболели восемь детей, среди которых три ребенка до двух лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 13 июня 2020 года увеличилось на 78 человек
В Сочи произошло загрязнение нефтепродуктами реки Иры
Парки развлечений Сочи возобновили свою работу после снятия ограничений
В Сочи прогнозируют сильные дожди с грозой
Водитель «Газели» погиб под Темрюком, столкнувшись с фурой
Град размером с голубиное яйцо атаковал города Кубани
В Кущевской десятиклассник спас прохожего, на которого напал преступник
В департаменте образования Краснодара просят не атаковать МФЦ в первый день приема документов
Карантин ослабили, Красную – открыли: главную улицу Краснодара снова сделали пешеходной в выходные дни