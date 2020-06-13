13 Июнь 2020 2020-06-13T17:53:55+03:00

ФК «Сочи» объявил о подорожании билетов на матчи оригинальным роликом. Фото: официальная страница клуба в инстаграм

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Футбольный клуб «Сочи» оригинально объявил о подорожании билетов на матчи. По новым тарифам их стоимость начинается от 800 рублей. На фоне неистово кричащего сурка поясняется, что билеты стали дороже, но зато они есть.

- Ближайший матч состоится на стадионе «Фишт» 19 июня. Футболисты сочинского клуба встретятся с командой «Ростов» в 20:00, - сообщили в пресс-службе стадиона «Фишт».

Представитель пресс-службы обратила внимание, что болельщики должны будут выполнять требования Роспотребнадзора, в числе которых соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. При входе зрителям будут измерять температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU