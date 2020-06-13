2020-06-13T19:55:18+03:00
Происшествия

В Анапе полицейские застрелили грабителя при задержании

Мужчина совершил налет в один из банков курорта
Юлия БАРАНОВА
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В Анапе полицейские застрелили грабителя при задержании. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краюВ Анапе полицейские застрелили грабителя при задержании. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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В Анапе полицейские применили табельное оружие при задержании мужчины, который пытался ограбить банк. В посёлке Сукко 11 июня подозреваемый ворвался в офис одного из финансовых учреждений и угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Но в последний момент он убежал с места преступления.

Полицейские оперативно установили личность мужчины. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель Иркутской области.

Сотрудники ДПС ОМВД России обнаружили подозреваемого и пытались задержать. Но он сначала попытался скрыться, а потом достал нож.

- Полицейские потребовали у злоумышленника бросить холодное оружие, но он не реагировал. В соответствии с Законом «О полиции» было сделано два предупредительных выстрела в воздух. Затем сотрудники ДПС были вынуждены стрелять в нападавшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

От полученных ранений правонарушитель скончался. Кроме ножа, у него найдены ножны и предмет, конструктивно похожий на пистолет Макарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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