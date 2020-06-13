В Анапе появилось граффити, посвященное героическому труду врачей во время пандемии

13 Июнь 2020 2020-06-13T21:03:06+03:00

Краснодарский художник создал его за три дня

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В Анапе новое граффити украсило стену трансформаторной подстанции. Оно посвящено героическому труду врачей во время пандемии коронавируса. Рядом находится городская больница, где работают адресаты благодарности в художественном стиле.

Краснодарский художник потратил на создание изображения три дня.

- Картина выполнена по эскизам Центра развития и оказания курортных услуг и местной художницы Юлии Степашкиной. Граффити называется «Герои нашего времени», - рассказали в пресс-службы администрации Анапы.

Как сообщалось ранее, врачей и волонтеров изобразили на граффити в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU