2020-06-13T21:03:06+03:00
Общество

В Анапе появилось граффити, посвященное героическому труду врачей во время пандемии

Краснодарский художник создал его за три дня
Юлия БАРАНОВА
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В Анапе появилось граффити, посвященное героическому труду врачей. Фото пресс-службы администрации Анапы.В Анапе появилось граффити, посвященное героическому труду врачей. Фото пресс-службы администрации Анапы.
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В Анапе новое граффити украсило стену трансформаторной подстанции. Оно посвящено героическому труду врачей во время пандемии коронавируса. Рядом находится городская больница, где работают адресаты благодарности в художественном стиле.

Краснодарский художник потратил на создание изображения три дня.

- Картина выполнена по эскизам Центра развития и оказания курортных услуг и местной художницы Юлии Степашкиной. Граффити называется «Герои нашего времени», - рассказали в пресс-службы администрации Анапы.

Как сообщалось ранее, врачей и волонтеров изобразили на граффити в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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