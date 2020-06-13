13 Июнь 2020 2020-06-13T22:18:40+03:00

В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги. Фото: Типичный Краснодар

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В Сочи произошел космический случай на пляже. Видео разместили в соцсетях. На одной из приморских зон курорта объявили учебную тревогу.

Двое спасателей кинулись в лодку с кругом и резиновым жилетом. Но как только отплыли от берега, один из парней упал в воду.

Его напарник поспешил на помощь, но в итоге сам выпал из лодки.

- Понаберут по объявлениям в газете, - критикуют пользователи соцсетей профессионализм спасателей.

Другие считают, что причина фиаско - плохая лодка.

- Лодку нормальную дайте парням, а не эту из пенопласта, - пишут авторы комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU