В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги
Комическая ситуация произошла на одном из работающих пляжей
В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги. Фото: Типичный Краснодар
Изменить размер текста:
В Сочи произошел космический случай на пляже. Видео разместили в соцсетях. На одной из приморских зон курорта объявили учебную тревогу.
Двое спасателей кинулись в лодку с кругом и резиновым жилетом. Но как только отплыли от берега, один из парней упал в воду.
Его напарник поспешил на помощь, но в итоге сам выпал из лодки.
- Понаберут по объявлениям в газете, - критикуют пользователи соцсетей профессионализм спасателей.
Другие считают, что причина фиаско - плохая лодка.
- Лодку нормальную дайте парням, а не эту из пенопласта, - пишут авторы комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU