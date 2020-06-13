2020-06-13T22:18:40+03:00
Общество

В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги

Комическая ситуация произошла на одном из работающих пляжей
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги. Фото: Типичный КраснодарВ Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги. Фото: Типичный Краснодар
Изменить размер текста:

В Сочи произошел космический случай на пляже. Видео разместили в соцсетях. На одной из приморских зон курорта объявили учебную тревогу.

Двое спасателей кинулись в лодку с кругом и резиновым жилетом. Но как только отплыли от берега, один из парней упал в воду.

Его напарник поспешил на помощь, но в итоге сам выпал из лодки.

- Понаберут по объявлениям в газете, - критикуют пользователи соцсетей профессионализм спасателей.

Другие считают, что причина фиаско - плохая лодка.

- Лодку нормальную дайте парням, а не эту из пенопласта, - пишут авторы комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи спасатели дважды выпали из лодки во время учебной тревоги
На Кубани МФЦ начнут принимать посетителей в порядке живой очереди
В Анапе появилось граффити, посвященное героическому труду врачей во время пандемии
В Анапе полицейские застрелили грабителя при задержании
ФК «Сочи» объявил о подорожании билетов на матчи оригинальным роликом
Врачей и волонтеров изобразили на граффити в Краснодаре
В Краснодаре произошла авария на электроподстанции
В Юбилейном микрорайоне Краснодара изменят схему движения автотранспорта
Температура воды в Черном море 13 июня 2020: в Новороссийске уже выше 22 градусов, в Сочи – 21,5
Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: умерла 31-летняя жительница Краснодара
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 13 июня 2020 года: заболели восемь детей, среди которых три ребенка до двух лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 13 июня 2020 года увеличилось на 78 человек
В Сочи произошло загрязнение нефтепродуктами реки Иры
Парки развлечений Сочи возобновили свою работу после снятия ограничений
В Сочи прогнозируют сильные дожди с грозой
Водитель «Газели» погиб под Темрюком, столкнувшись с фурой
Град размером с голубиное яйцо атаковал города Кубани
В Кущевской десятиклассник спас прохожего, на которого напал преступник
В департаменте образования Краснодара просят не атаковать МФЦ в первый день приема документов
Карантин ослабили, Красную – открыли: главную улицу Краснодара снова сделали пешеходной в выходные дни