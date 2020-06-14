Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 14 июня 2020 года увеличилось на 77 человек

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:21:16+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 14 июня 2020 года

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Делимся последними новостями о ситуации с коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае. По данным регионального оперштаба, утром 14 июня в регионе число заболевших новой заразой увеличилось еще на 77 человек. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом Краснодарском крае 4970 человека, выписаны после выздоровления 3675 пациентов из них 33 - за последние сутки.

Всего Краснодарском крае зафиксировано 52 смертельных случаев с подтвержденным диагнозом. Вчера, 13 июня, умерла 31-летняя женщина.

В целом по России 13 июня выявили еще 8706 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 в нашей стране зарегистрировано 520 129 заболевших, из них выздоровели 274 641 человек (5 271 за последние сутки), 6 829 скончались (114 за последние 24 часа).

Напомним, что 13 июня, в Краснодарском крае число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось еще на 78 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU