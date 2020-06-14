2020-06-14T09:05:41+03:00
Туризм

Температура воды в Черном море 14 июня 2020: комфортно купаться в Анапе

Температура воды в Черном море прогрелась до 22 градусов
Ева МУР@kp_kuban
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Море ждет отдыхающихМоре ждет отдыхающихФото: Евгения ОСТРАЯ
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Лето в разгаре. Каждый день желающих отдохнуть на побережье становится больше. Поэтому "КП"-Кубань" продолжает держать своих читателей в курсе температуры воды в Черном море на 14 июня 2020 года.

Пока она не достигла максимально комфортных для человека значений. Но стала теплее. Особенно это ощущается на берегу города-курорта Анапы и его небольших поселков. Здесь температура воды в море +22 градуса. В Сукко - 21,3, в Витязево - 21,7, в Благовещенской – в 21,9.

Такие же значения показывают термометры и у берегов Новороссийска. Но портовый город пока открыл только два из своих пляжей для отдыхающих.

Всего на шесть десятых ниже температура воды у берегов Большого Сочи - 21,5 градуса от Лазаревского до Хосты. А в Адлере еще капельку теплее - 21,6 градуса. Такая же температура и в Шепси.

Традиционно теплее у берегов Азовского моря. Здесь уже купаются при +24 градусах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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