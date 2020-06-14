2020-06-14T10:25:28+03:00
Общество

В Краснодар приехали новые трамваи

Всего в этом году в город поставят 32 односекционных трамвая
Ева МУР@kp_kuban
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Новые трамваи поступят в депо КТТУНовые трамваи поступят в депо КТТУФото: Ольга ШАХОВА
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Первые два из тридцати двух вагонов приехали сегодня, 14 июня, из Усть-Катава в Краснодар. На специальных автоплатформах они преодолели больше двух тысяч километров.

- Стартовал еще один важный для нас этап обновления трамвайного парка, - заявил мэр города Евгений Первышов, отмечая, что завод, несмотря на пандемию, ни на день не прекратил свою работу и выполняет обязательства перед краснодарцами. – В этом году мы удвоим количество новых трамваев на линии.

Градоначальник отметил, что односекционные трамваи будут удобными в любую погоду – и в холод, и в жару. Так, теперь в салонах водителей будет более мощное отопление, каркасы сидений сделают не из металла, а из термопластика, в салоне будет кондиционер, будет также работать адресная система открытия дверей, радиоинформатор для инвалидов по зрению. Ожидается, что в салонах новых трамваев также будут розетки и USB-разъемы для зарядки техники.

К слову, обновление состава идет при личной поддержке губернатора, по его решению на это дело из краевой казны направили 3 млрд рублей – на трехлетнюю с 2019 по 2021 программу обновления трамвайного парка города Краснодара. Это самый масштабный проект за последние полвека, за год на линии вышли уже 35 новых трамваев. В этом году планируется приобретение еще 32-х, в следующем – еще тридцати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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