Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 14 июня 2020 года: возраст инфицированных от 2 до 86 лет
Делимся последней информацией о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на 14 июня. Как сообщалось ранее, 14 июня в регионе число заболевших увеличилось на 77 человек.
Оперативный штаб региона информирует, что 16 новых случаев выявлено в Краснодаре.
В Анапе и Курганинском районе – по 4. В Белореченском районе зафиксировано семь заболевших, в Сочи и Кавказском районе – по 8. Три заболевших в Абинском районе. По два новых случая в Новороссийске, Кущевском, Ленинградском, Гулькевичском и Усть-Лабинском районах. По одному человеку выявлено в Темрюкском, Динском, Лабинском, Выселковском, Красноармейском, Мостовском, Апшеронском, Крымском, Белоглинском, Туапсинском и Павловском районах.
- В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в кубанских больницах лежат 20 пациентов. С начала пандемии с ИВЛ снято 112 человек с коронавирусом, – обратили внимание в министерстве здравоохранения региона.
Таким образом, всего в Краснодарском каре с начала пандемии подтвержден коронавирус у 4970 человек, 3675 из них уже выписаны из медицинских учреждений. В целом в регионе зафиксировано 52 летальных исходов.
ИСТОЧНИК KP.RU