Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 14 июня 2020 года: возраст инфицированных от 2 до 86 лет

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:18:26+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 14 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Делимся последней информацией о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на 14 июня. Как сообщалось ранее, 14 июня в регионе число заболевших увеличилось на 77 человек.

Оперативный штаб региона информирует, что 16 новых случаев выявлено в Краснодаре.

В Анапе и Курганинском районе – по 4. В Белореченском районе зафиксировано семь заболевших, в Сочи и Кавказском районе – по 8. Три заболевших в Абинском районе. По два новых случая в Новороссийске, Кущевском, Ленинградском, Гулькевичском и Усть-Лабинском районах. По одному человеку выявлено в Темрюкском, Динском, Лабинском, Выселковском, Красноармейском, Мостовском, Апшеронском, Крымском, Белоглинском, Туапсинском и Павловском районах.

- В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в кубанских больницах лежат 20 пациентов. С начала пандемии с ИВЛ снято 112 человек с коронавирусом, – обратили внимание в министерстве здравоохранения региона.

Таким образом, всего в Краснодарском каре с начала пандемии подтвержден коронавирус у 4970 человек, 3675 из них уже выписаны из медицинских учреждений. В целом в регионе зафиксировано 52 летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU