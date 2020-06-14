2020-06-14T12:36:40+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани от коронавируса за сутки умерли два пациента

Таким образом, количество погибших от инфекции в регионе увеличилось до 52 случаев
Ева МУР@kp_kuban
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Оба пациента были госпитализированы с двусторонней пневмониейОба пациента были госпитализированы с двусторонней пневмонией
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В COVID-госпиталях Краснодарского края за сутки скончались два пациента от коронавируса. Это 69-летний житель Апшеронска и 58-летняя сочинка. Оба больных поступили в госпитали 21 мая.

У мужчины была высокая температура - до 40 градусов. И спустя четыре дня его подключили к аппарату ИВЛ. Позже больного перевели в Специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. Но состояние его ухудшалось несмотря на все усилия врачей. В итоге он скончался, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пациентку из Сочи с двусторонним воспалением легких и положительным диагнозом на коронавирус госпитализировали в городскую больницу курорта.

Позже ее перевели в инфекционную больницу №2 с тяжелой формой COVID-19, острой дыхательной недостаточностью, отеком легких и другими сопутствующими заболеваниями. На вторые сутки после госпитализации женщину подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти ее не удалось.

Напомним, сегодня, 14 июня, зафиксировано 77 новых инфицированных коронавирусом в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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