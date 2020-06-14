На Кубани от коронавируса за сутки умерли два пациента
В COVID-госпиталях Краснодарского края за сутки скончались два пациента от коронавируса. Это 69-летний житель Апшеронска и 58-летняя сочинка. Оба больных поступили в госпитали 21 мая.
У мужчины была высокая температура - до 40 градусов. И спустя четыре дня его подключили к аппарату ИВЛ. Позже больного перевели в Специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. Но состояние его ухудшалось несмотря на все усилия врачей. В итоге он скончался, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Пациентку из Сочи с двусторонним воспалением легких и положительным диагнозом на коронавирус госпитализировали в городскую больницу курорта.
Позже ее перевели в инфекционную больницу №2 с тяжелой формой COVID-19, острой дыхательной недостаточностью, отеком легких и другими сопутствующими заболеваниями. На вторые сутки после госпитализации женщину подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти ее не удалось.
Напомним, сегодня, 14 июня, зафиксировано 77 новых инфицированных коронавирусом в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU