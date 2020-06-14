В Анапе дайверы установили памятный знак на затонувшем в войну танкере
В Черном море рядом с Бугасской косой дайверы опустились на 10-метровую глубину, чтобы установить памятный знак на затонувший остов корабля. В этом месте под Анапой 2 апреля 1942 года потерпел крушение танкер "Валериан Куйбышев". Корабль уничтожили немецкие торпедоносцы.
Фото: Эрнст Антонов, Вячеслав Коршунов, Светлана Ковальчук
- Это было сложное погружение, потому что в этой местности много разброшенных острых железных фрагментов судовых механизмов, - рассказал член Краснодарского регионального отделения Российского географического общества, руководитель Северо-Кавказского направления дайвинг-клуба «Черная Акула» Эрнст Антонов.
Прикрепить знак было решено на корме затонувшего корабля. На нем значатся сведения о корабле, его команде и официальный логотип 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Эрнст Антонов, Вячеслав Коршунов, Светлана Ковальчук
Инициатором проекта является Русское географическое общество.
ИСТОЧНИК KP.RU