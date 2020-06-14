В Краснодаре трое человек отправлены в обсерватор

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:33:39+03:00

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Аэропорт Краснодара 13 июня принял 23 рейса - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Махачкалы, Екатеринбурга, Нижнекамска и Калуги.

- Всего в краевой центр в пятницу прилетели 1150 человек. Так, на 2 недели в обсерваторы направили трое пассажиров. Это жители других регионов страны, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, на 14-дневный карантин ранее были направлены 9 человек. Они прибыли в регион 11 и 12 июня.

Напомним, спецрежим в Краснодарском крае действует до 21 июня. Однако на очередном заседании оперштаба 11 июня пропуска в Краснодарском крае отменили.

Кроме того, новые послабления карантина касаются не только открытия границ внутри региона.

С 12 июня для посетителей открылись музеи по предварительной записи, в театры на репетиции вернулись актеры, а спортсмены возобновят тренировки. Гостиницы до 50 номеров смогли начать принимать туристов, а деловые люди собирать совещания количеством не больше 50 человек.

С 13 июня возобновили работу вещевые рынки на открытом воздухе.

А с 15 июня - торговые центры до 3 тысяч квадратных метров. Однако они по-прежнему будут открыты только в режиме магазинов. Заведения общепита, кинотеатры и зоны развлечений останутся на карантине.

К слову, нельзя пока и ходить в храмы. Такое решение было вновь озвучено главным санитарным врачом региона Марией Потемкиной.

Зато границы Краснодарского края решено охранять от завоза инфекции с большим упорством. О полном снятии карантина речи пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU