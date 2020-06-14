На Кубани возобновят работу торговые центры до 3 тысяч квадратных метров

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:53:01+03:00

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В Краснодарском крае завтра, 15 июня, начинают работу торговые центры до 3 тысяч квадратных метров. Такое решение принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на очередном заседании оперативного штаба 11 июня. Однако они возобновят свою деятельность только в режиме магазинов.

Фудкорты и кинотеатры, а также зоны отдыха и развлечений будут по-прежнему находиться на карантине.

Кроме этих послаблений в Краснодарском крае уже вернулись к работе вещевые рынки на открытом воздухе, гостиницы до 50 номеров и музей по предварительной записи.

К слову, нельзя пока и ходить в храмы. Такое решение было вновь озвучено главным санитарным врачом региона Марией Потемкиной.

Зато границы Краснодарского края решено охранять от завоза инфекции с большим упорством. О полном снятии карантина речи пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU