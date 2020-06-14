ФК "Краснодар" рассказал, как вернуть деньги за билеты на матчи, пропущенные из-за коронавируса

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:14:53+03:00

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Футбольный клуб "Краснодар" возвращается к жизни после почти 2-месячного карантина. Из-за угрозы распространения коронавируса все игры РПЛ были остановлены. Теперь в рамках 23 тура черно-зеленые на своем стадионе встретятся со столичным «Динамо» только 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Однако попасть на первую игру после карантина смогут далеко не все. Согласно постановлению главы региона, присутствовать на стадиона во время матча сможет только 10 процентов зрителей.

- Только владельцы абонементов смогут попытать счастье, чтобы посмотреть матч в живую, - сообщается на официальном сайте клуба. - Среди них 16 июня проведут лотерею.

Кроме того, краснодарцев, которые заранее приобрели билеты на игры РПЛ, могут вернуть деньги за них. Для этого нужно обратиться с письмом на почту tickets@fckrasnodar.ru.

- Вам помогут, - сообщили в ФК "Краснодар".

Кстати, представляем вашему вниманию расписание матчей «Краснодара»:

21 июня. 20:00. «Краснодар» – «Динамо» (Москва)

27 июня. 14:00. «Оренбург» – «Краснодар»

1 июля. 20:00. «Ростов» – «Краснодар»

5 июля. 20:30. «Краснодар» – «Зенит» (Санкт-Петербург)

9 июля. 20:30. «Рубин» (Казань) – «Краснодар»

12 июля. 20:30. «Краснодар» – «Урал» (Екатеринбург)

15 июля. 16:00. «Крылья Советов» (Самара) – «Краснодар»

22 июля. 19:00. «Краснодар» – «Ахмат» (Грозный)

ИСТОЧНИК KP.RU