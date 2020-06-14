ФК "Краснодар" рассказал, как вернуть деньги за билеты на матчи, пропущенные из-за коронавируса
Футбольный клуб "Краснодар" возвращается к жизни после почти 2-месячного карантина. Из-за угрозы распространения коронавируса все игры РПЛ были остановлены. Теперь в рамках 23 тура черно-зеленые на своем стадионе встретятся со столичным «Динамо» только 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Однако попасть на первую игру после карантина смогут далеко не все. Согласно постановлению главы региона, присутствовать на стадиона во время матча сможет только 10 процентов зрителей.
- Только владельцы абонементов смогут попытать счастье, чтобы посмотреть матч в живую, - сообщается на официальном сайте клуба. - Среди них 16 июня проведут лотерею.
Кроме того, краснодарцев, которые заранее приобрели билеты на игры РПЛ, могут вернуть деньги за них. Для этого нужно обратиться с письмом на почту tickets@fckrasnodar.ru.
- Вам помогут, - сообщили в ФК "Краснодар".
Кстати, представляем вашему вниманию расписание матчей «Краснодара»:
21 июня. 20:00. «Краснодар» – «Динамо» (Москва)
27 июня. 14:00. «Оренбург» – «Краснодар»
1 июля. 20:00. «Ростов» – «Краснодар»
5 июля. 20:30. «Краснодар» – «Зенит» (Санкт-Петербург)
9 июля. 20:30. «Рубин» (Казань) – «Краснодар»
12 июля. 20:30. «Краснодар» – «Урал» (Екатеринбург)
15 июля. 16:00. «Крылья Советов» (Самара) – «Краснодар»
22 июля. 19:00. «Краснодар» – «Ахмат» (Грозный)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»