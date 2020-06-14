2020-06-14T17:45:22+03:00
Общество

В Новороссийске завершается ремонт девяти улиц

Работы идут по нацпроекту
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В этом году в Новороссийске приведут в порядок 39 улиц, на 23 из них уже работы завершены.

Еще девять участков дорог в 7,2 км предварительно приняты заказчиком для эксплуатации. Это улицы Октябрьская и Промышленная в Абрау-Дюрсо, Школьная и Ленина в селе Мысхако, а также Первомайская, Фрунзе, Энергетиков, Спортивная и Борисовская.

- Есть мелкие недочеты. Подрядчик должен устранить их в течение недели, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии города-героя.

Кроме того, с июля строители должны приступить к ремонту дорог, запланированных на 2021 год. Работы начнутся раньше срока.

Напомним, в Новороссийске открылись пока только два пляжа. В связи с угрозой распространения коронавируса другие объекты находятся на карантине. Надо сказать, что в городе-герое туристов смогут принять десять санаториев с медицинскими лицензиями. Однако пока они тоже не начали курортный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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