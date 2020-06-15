В Геленджике сообщили о задержании начальника ЖКХ

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:45:04+03:00

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Вечером 14 июня появилась информация о задержании начальника ЖКХ города-курорта Геленджика Андрея Владимировича Сугибина. Достоверность сведений ареста правоохранительные органы пока не подтверждают и не опровергают. В настоящее время готовятся официальные комментарии.

По предварительным данным, Сугибина подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств. Напомним, что Сугибин был назначен на должность начальника управления ЖКХ ровно год назад, в июне 2019 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Геленджике экс-директор МУПа стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревали в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в декабре 2016 года мужчина, издал приказ о проведении запроса котировок на оказание услуг в получении патентов для трудоустройства иностранцев. Это при том, что муниципальная организация в этом направлении не работала.

ИСТОЧНИК KP.RU