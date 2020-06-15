На Кубани с начала года собрали более 600 тонн ягод

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:15:14+03:00

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В Краснодарском крае в садах собирают клубнику, вишню и черешню. По предварительным подсчетам, урожай уже убран с площади более 100 гектароВ, а валовой сбор ягод достиг 622 тонны.

– Больше всего клубники собрано в хозяйствах Белореченского, Динского, Лабинского и Новокубанского районов, черешни и вишни – в Краснодаре и Ейском районе, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году производителям ягодных культур власти обещают господдержку. На эти цели выделено порядка 800 млн рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край за последние пять лет увеличил экспорт вина более чем в четыре раза. Если в 2015 году было отправлено 84 тысяч декалитров, то к 209 году увеличилось до 357 тысяч декалитров. Власти такую тенденции связывают с комфортными условиями созданными для виноделов. Напомним, что для этой отрасли появилась господдержка на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU