На Кубани пройдет акция «Свеча памяти»

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:00:12+03:00

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Напомним, День памяти и скорби в Краснодарском крае, также как и по всей России, отмечается 22 июня. В этом году в Краснодарском крае акция «Свеча памяти» пройдет в дистанционном формате в связи с ограничительными мерами из-за короновируса. Таким образом чтить память в регионе будут впервые.

Зажечь свою свечу можно будет с 15 по 22 июня в социальных сетях.

- ВКонтакте и Одноклассниках каждый пользователь сможет не только поделиться информацией об акции, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в рамках акции "Свеча памяти" планируется зажечь не менее 27 миллионов виртуальных свечей. Они будут гореть в память о 27 миллионах погибших гражданах СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU