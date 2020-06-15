Житель Краснодара потратил с чужой карты 45 тысяч рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:56:15+03:00

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В дежурную часть отдела полиции о незаконном списании денежных средств с банковской карты сообщила местная жительница. Женщина рассказала, что потеряла карточку, а в течение дня на её мобильник приходили сообщения о покупках. Когда пострадавшая заблокировала банковскую карту, с её счета успели списать 45 тысяч рублей.

- Благодаря записям с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств, кражи и разбой 34-летний местный житель. Он рассказал, что банковскую карту нашел на пересечении улиц Красной и Длинной. С ее помощью он купил себе продукты, бытовые принадлежности, также заправил бензином свою машину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU