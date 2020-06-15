2020-06-15T10:16:12+03:00
Общество

На Кубани действует повышенный класс пожарной опасности

В регионе запрещен пал травы
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: 23.mchs.gov.ruФото: 23.mchs.gov.ru
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В пяти муниципалитетах Краснодарского края введен четвертый класс пожарной опасности. На территории 40 муниципальных образований действует особый противопожарный режим.

- За сутки органами местного самоуправления возбуждено 11 дел об административном правонарушении. В целях профилактики пожаров сотрудниками пожарного надзора составлено четыре протокола. С начала 2020 года органами местного самоуправления возбуждено 4281 дело об административных правонарушениях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на территории Кубани загорания сухой растительности, а также пожаров лесном фонде не зарегистрировано.

Стоит отметить, что всего с начала года зарегистрировано 462 случаев загорания сухой растительности и 98 природных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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