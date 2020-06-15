Температура воды в Черном море 15 июня 2020: самая холодная вода в Анапе

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:44:09+03:00

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На данный момент открыты не все береговые линии. Отдохнуть и позагорать у моря можно в Сочи, Геленджике и Новороссийске. В ближайшее время станут доступны и другие пляжи. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

15 июня в Адлере вода прогрета до 22,1 градуса. В Сочи температура моря на 0,2 градуса больше. Такие же отметки в Туапсе.

Освежающая вода в Анапе – 20,9 градуса. В Новороссийске термометры показывают отметку в 22,2 градуса.

Азовское побережье, по традиции, комфортнее для отдыха - здесь вода прогрелась лучше. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 22,8 градуса, в Приморско-Ахтарске держится на отметке 24,5 градуса. Правда, здесь пока официально ни один из пляжей не доступен для отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU