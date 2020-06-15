На Кубани начали выдавать разрешения на охоту

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:34:44+03:00

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Разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории Кубани министерство природных ресурсов начинает выдавать уже с 15 июня. Но из-за ограничительных мер в ведомстве действует особый режим работы.

- Личный прием в министерстве начинается с 9 утра и только по предварительной записи. Стать в очередь можно, позвонив по телефонам: 8 (861) 293-78-37, 8 (861) 293-78-38, 8 (861) 293-78-39. На прием необходимо приходить в медицинской маске и соблюдать дистанции в полтора метра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Также в ведомстве отметили, чтобы избежать скопления людей при личной подаче заявлений рекомендуется подать заявление через электронную почту, либо Госуслуги.

Телефоны территориальных подразделений можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU