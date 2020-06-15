Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 июня 2020 года увеличилось на 72 человека

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:53:40+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 июня 2020 года

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За последние 24 часа выявили новые случаи заболевания в регионе. Число заболевших коронавирусом увеличилось еще на 72 человека. Эти данные приводит федеральный оперативный штаб.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом Краснодарском крае перевалило за пять тысяч человек.

- 8246 подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано по всей России. Общее число заболевших увеличилось до 537 210, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперштатбе. - К сожалению, медицина не всегда способна помочь больным. За сутки 143 человека скончались.

За последние 24 часа полностью выздоровели 4 489 пациентов. 50 человек выписали из больниц Краснодарского края.

Напомним, в регионе зафиксировано 52 смертельных случая с подтвержденным диагнозом. 13 июня умерла 31-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU