Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 15 июня 2020 года: среди заболевших - пятеро детей

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:08:46+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 15 июня 2020 года

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Делимся последней информацией о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на 15 июня. В регионе число заболевших увеличилось на 72 человека. Таким образом, общее число зараженных на Кубани - 5042, из них 337 детей.

Тем не менее в краевом минздраве сообщают о том, что число новых случаев заражения пошло на спад.

В кубанской столице зафиксировано 20 случаев заболевания.

- В Тихорецком и Выселковском районах – по девять, в Гулькевичском – восемь, в Кавказском – шесть, в Армавире – пять, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

По два пациента заболели в больницах Сочи, Горячем Ключе и Северском районе. Один человек заразился в медучреждении Динского района, еще один - в Белореченском районе. Также по одному новому случаю заражения - в Апшеронском, Крымском, Новокубанском, Темрюкском, Отрадненском, Успенском и Павловском районах.

Среди зараженных пятеро детей. В Краснодаре заболели пациенты трех, шести и семи лет. В Тихорецком районе инфекцию подхватил 3-летний ребенок, в Апшеронском районе - малыш 4-х лет. Самому старшему пациенту 90 лет.

Общее число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 5042, из них 337 детей. За прошедшие сутки выписано из больниц 50 человек. Общее число выздоровевших 3725 пациентов.

– С начала пандемии 52 человека скончались, - сообщили в краевом минздраве. - В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 19 пациентов.

На лечении сейчас 2381 пациент, из них детей - 173. В медорганизации региона обратились с подозрением на коронавирус 12542 человека, из них 1080 детей.

- Под наблюдением врачей поликлиник находятся 13702 жителя, - уточняют в оперштабе края.

ИСТОЧНИК KP.RU