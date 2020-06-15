Карантин никто не снимал: междугородние автобусы продолжают ходить по спецрасписанию

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:12:56+03:00

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В Краснодарском крае 12 июня отменили специальные, красные, пропуска, позволявшие беспрепятственно передвигаться по территории региона. Открыть границы между муниципалитетами, закрытые в связи с угрозой распространения коронавируса, было решено на очередном заседании оперативного штаба.

- В регионе установилась жаркая погода, - заявил глава региона. - И, мы видим, что появилась потребность жителей края в поездках на моря. Пропускной режим свое дело, мы считаем, сделал. Считаю, что после 11 июня передвижение по территории Краснодарского может быть свободным.

Между тем, вопрос о снятии карантина, по словам губернатора, пока не стоит. И если эпидобстановка ухудшится, пропускную систему в край вернут.

Более того, междугородние автобусы и маршрутки пока тоже не возобновили регулярные перевозки. Сейчас из ближних районов в кубанскую столицу можно попасть только утром, в обед и вечером.

- Автовокзалы не работают, билеты не продаются, - пояснили "КП" - Кубань" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. - Мы ждем решений главы региона после 21 июня.

Официально, карантинная 14-дневка истекает в конце недели.

ИСТОЧНИК KP.RU