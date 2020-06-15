«В масках и только со своими болельщиками»: в Сочи возобновятся матчи футбольного чемпионата России
В связи с профилактическими ограничениями, на трибунах во время матча смогут находиться только болельщики сочинской команды.
Кроме того, на стадионе установлен целый ряд правил и требований для зрителей. Болельщики будут допускаться на трибуны только в масках и перчатках, при входе на спортивную арену будет организовано бесконтактное измерение температуры тела.
- Рассадка зрителей будет осуществляться с учётом социальной дистанции – не менее 1,5 метров между болельщиками. На стадионе будет организована продажа напитков в закрытой пластиковой упаковке. Точки питания работать не будут, - рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян.
Такой регламент проведения игры в условиях ограничительных мер разработан Российской премьер-лигой и согласован с Роспотребнадзором.
Для удобства болельщиков в Сочи также принято решение продлить работу общественного транспорта в день проведения игры, чтобы все зрители смогли легко добраться домой после матча.
ИСТОЧНИК KP.RU