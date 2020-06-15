«В масках и только со своими болельщиками»: в Сочи возобновятся матчи футбольного чемпионата России

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:11:12+03:00

Матч в Сочи между одноименным клубом и "Ростовом" пройдет с ограничениями для болельщиков. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Игра на стадионе «Фишт» между клубами «Сочи» и «Ростов» начнется в ближайшую пятницу, 19 июня в 20 часов.

Изменить размер текста: A A

В связи с профилактическими ограничениями, на трибунах во время матча смогут находиться только болельщики сочинской команды.

Кроме того, на стадионе установлен целый ряд правил и требований для зрителей. Болельщики будут допускаться на трибуны только в масках и перчатках, при входе на спортивную арену будет организовано бесконтактное измерение температуры тела.

- Рассадка зрителей будет осуществляться с учётом социальной дистанции – не менее 1,5 метров между болельщиками. На стадионе будет организована продажа напитков в закрытой пластиковой упаковке. Точки питания работать не будут, - рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян.

Такой регламент проведения игры в условиях ограничительных мер разработан Российской премьер-лигой и согласован с Роспотребнадзором.

Для удобства болельщиков в Сочи также принято решение продлить работу общественного транспорта в день проведения игры, чтобы все зрители смогли легко добраться домой после матча.

ИСТОЧНИК KP.RU