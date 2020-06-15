С начала 2020 года в Сочи выявлено около 70 самостроев

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:34:24+03:00

В Сочи с начала 2020 года обнаружено около 70 самостроев. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Пять из них обнаружены за две недели июня

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В последнее время власти Сочи ведут весьма заметную работу по борьбе с самовольным строительством. Однако, говорить об окончательном решении многолетней проблемы еще явно рано.

Так, по данным мэрии, только за первые две недели июня 2020 года сотрудниками администрации выявлено 5 самовольных построек. А всего за неполные полгода в Сочи их обнаружено уже около 70. Материалы по этим строениям переданы в суд.

Городские власти начали привлекать общественников к работе по выявлению самостроев.

- Небезразличные и активные сочинцы могут помочь нашим специалистам в мониторинге, главная цель которого - не допустить возникновения самостроев и пресечь незаконное строительство на самом начальном этапе, - рассказал начальник управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Андрей Касачёв.

ИСТОЧНИК KP.RU